Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди накануне атаки провел три недели в Ливии

Европа усиливает меры безопасности после теракта в Манчестере. Власти Франции распорядились выводить дополнительные патрули полиции во время проведения массовых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет создан новый контртеррористический орган.

В Берлине и других городах Германии правоохранители также несут службу в усиленном режиме. В Великобритании третий раз в истории введен максимальный, критический, уровень террористической угрозы. Как долго он будет действовать, пока не сообщается.