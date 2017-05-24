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Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди накануне атаки провел три недели в Ливии

24 мая 2017 08:03
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Европа усиливает меры безопасности после теракта в Манчестере. Власти Франции распорядились выводить дополнительные патрули полиции во время проведения массовых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди накануне атаки провел три недели в Ливии-1

Президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет создан новый контртеррористический орган.

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди накануне атаки провел три недели в Ливии-4

В Берлине и других городах Германии правоохранители также несут службу в усиленном режиме. В Великобритании третий раз в истории введен максимальный, критический, уровень террористической угрозы. Как долго он будет действовать, пока не сообщается.

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди накануне атаки провел три недели в Ливии-7

Глава правительства страны Тереза Мэй заявила, что новые нападения в Королевстве – это, скорее, неизбежность, чем вероятность. Тем временем у британской полиции появились новые данные о смертнике, подозреваемом в совершении атаки. Салман Абеди – 22-летний уроженец Манчестера накануне провел три недели в Ливии, на родине своих родителей.

# Теракт в Манчестере

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