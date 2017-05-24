Карлос Давила: Люди, которые работали с новым президентом, стояли у истоков белорусско-эквадорских отношений

Беларусь и Эквадор связывают дружеские отношения: налажен политический диалог, формируется законодательная база для продвижения инвестиций. Между государствами достигнут ряд важных экономических договоренностей. Например, по белорусскому участию в разработке нефтяных месторождений на территории амазонской сельвы Эквадора с использованием новейших технологий.

В столице страны Кито прошла инаугурация избранного главы государства Ленина Морено. На прошедших в апреле выборах он одержал уверенную победу.

Новости Беларуси. Беларусь и Эквадор сохранят приверженность выбранному ранее курсу, – уверен глава дипломатической миссии этого латиноамериканского государства в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Отношения между нашими странами я бы сказал «братские». Это отношение Беларуси мы очень хорошо почувствовали, когда случилось землетрясение в апреле прошлого года в нашей стране.

То, что сделала Беларусь, еще больше укрепило наши отношения.

Люди, которые работали с новым президентом, Лениным Морено, стояли у истоков белорусско-эквадорских отношений. Поэтому мы уверены в том, что с приходом к власти нового президента отношения между нашими странами будут укрепляться во всех сферах.

Представители десятков стран сегодня в Кито принимают участие в инаугурации избранного президента Эквадора. Там находится и белорусская парламентская делегация.