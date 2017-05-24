Карлос Давила: Люди, которые работали с новым президентом, стояли у истоков белорусско-эквадорских отношений

Новости Беларуси. Беларусь и Эквадор сохранят приверженность выбранному ранее курсу, – уверен глава дипломатической миссии этого латиноамериканского государства в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 мая Эквадор переживает важный политический момент – финал президентской избирательной кампании.
В столице страны Кито прошла инаугурация избранного главы государства Ленина Морено. На прошедших в апреле выборах он одержал уверенную победу.
Беларусь и Эквадор связывают дружеские отношения: налажен политический диалог, формируется законодательная база для продвижения инвестиций. Между государствами достигнут ряд важных экономических договоренностей. Например, по белорусскому участию в разработке нефтяных месторождений на территории амазонской сельвы Эквадора с использованием новейших технологий.
Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Отношения между нашими странами я бы сказал «братские». Это отношение Беларуси мы очень хорошо почувствовали, когда случилось землетрясение в апреле прошлого года в нашей стране.
То, что сделала Беларусь, еще больше укрепило наши отношения.
Люди, которые работали с новым президентом, Лениным Морено, стояли у истоков белорусско-эквадорских отношений. Поэтому мы уверены в том, что с приходом к власти нового президента отношения между нашими странами будут укрепляться во всех сферах.
Представители десятков стран сегодня в Кито принимают участие в инаугурации избранного президента Эквадора. Там находится и белорусская парламентская делегация.
Ну а 23 мая в Минске в преддверии одного из национальных праздников Эквадора открылась выставка картин.
В своих работах студенты Белорусской академии искусств изобразили свое видение далекой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.