«Мы не знаем, была ли это одна или несколько молний»: подробности гибели оленей в Норвегии

Власти региона насчитали 318 мертвых оленей на месте ЧП, еще пять животных пришлось убить из-за слишком серьезных травм. Все олени были найдены в радиусе 50 метров от эпицентра удара.

Кнут Нуланд, представитель норвежского национальном парке Хардангервидда:

Мы слышали о том, что ударила молния и погибли животные, но я не помню прежних случаев, когда удар молнии убивал животных в таком масштабе. Мы не знаем, была ли это одна или несколько молний, пока есть только предположения.

Эксперты говорят, что молния способна убивать животных, которые находятся рядом друг с другом. Так, в 2005 году в Австралии во время грозы погибло 68 коров одновременно.