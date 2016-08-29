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«Мы не знаем, была ли это одна или несколько молний»: подробности гибели оленей в Норвегии

29 августа 2016 16:45
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Новости Норвегии. Трагедия произошла в норвежском национальном парке Хардангервидда в минувшую пятницу. От удара молнии погибли более трехсот оленей.

Власти региона насчитали 318 мертвых оленей на месте ЧП, еще пять животных пришлось убить из-за слишком серьезных травм. Все олени были найдены в радиусе 50 метров от эпицентра удара.

«Мы не знаем, была ли это одна или несколько молний»: подробности гибели оленей в Норвегии-1

Кнут Нуланд, представитель норвежского национальном парке Хардангервидда:
Мы слышали о том, что ударила молния и погибли животные, но я не помню прежних случаев, когда удар молнии убивал животных в таком масштабе. Мы не знаем, была ли это одна или несколько молний, пока есть только предположения.

Эксперты говорят, что молния способна убивать животных, которые находятся рядом друг с другом. Так, в 2005 году в Австралии во время грозы погибло 68 коров одновременно.

# Удар молнии # Кнут Нуланд

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