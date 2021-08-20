Мужчина угрожал взорвать библиотеку Конгресса, чтобы поговорить с Байденом о ситуации в Афганистане

Он приехал в правительственный квартал на грузовике и сообщил, что машина заминирована, а детонатор чувствителен к звуку и сработает при любой попытке открыть дверь. Он потребовал соединить его по телефону с Байденом, чтобы обсудить провал США в Афганистане.