Мужчина с пистолетом открыл стрельбу в вагоне нью-йоркского метро – 1 человек погиб, 5 пострадали

К событиям за рубежом. Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка. ЧП произошло в час пик, когда в поездах и на станциях было много людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, неизвестный мужчина достал пистолет и открыл огонь по пассажирам, находящимся в вагоне. После того как поезд остановился и открыл двери, а люди стали в панике выбегать, он продолжал расстреливать их на перроне.