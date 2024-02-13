Мужчина с пистолетом открыл стрельбу в вагоне нью-йоркского метро – 1 человек погиб, 5 пострадали
К событиям за рубежом. Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка. ЧП произошло в час пик, когда в поездах и на станциях было много людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в полиции, неизвестный мужчина достал пистолет и открыл огонь по пассажирам, находящимся в вагоне. После того как поезд остановился и открыл двери, а люди стали в панике выбегать, он продолжал расстреливать их на перроне.
Майкл Кемпер, начальник транспортной полиции Нью-Йорка:
Из шести расстрелянных четверо мужчин и две женщины, их возраст варьируется от 14 до 71 года. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы, и, к сожалению, один из них, 34-летний мужчина, скончался от полученных ранений.
После атаки нападавший скрылся. Полиция объявила его в розыск, ведутся поиски. По одной из версий, стрельба произошла из-за вспыхнувшего конфликта между двумя группами подростков, а все пострадавшие стали его случайными жертвами. Отметим, ЧП в Нью-Йорке произошло на следующий день после того, как в Хьюстоне женщина расстреляла из ружья прихожан одной из церквей. Тогда ранения получили два человека. Остается добавить, что с начала года это уже 51-й случай массовой стрельбы в США. Вот такая она – американская демократия. Подобная статистика давно стала для страны нормой.