Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Новости Азербайджана. Любовь к котам вдохновила предпринимателя из Баку к открытию первого в городе кафе для питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное заведение очень быстро завоевало постоянных посетителей, для которых здесь не только свой столик, но и целая комната.

Акпер Адыгезалов, владелец кафе:

Моя дочка боится котят. Поставила мне условие – выбирай: или меня, или котят. А у меня потребность каждый день общаться с животными. Потому я открыл котокафе.

Кошек можно фотографировать, гладить и играть с ними. А вот обращаться грубо с животными не позволят и больше никогда не пустят в заведение. Впрочем, пока таких случаев не было. Все посетители рады пообщаться.

Нахид Гаджиев, посетитель котокафе:

Я просто обожаю кошек. Но, к сожалению, мама мне не разрешает держать дома котёнка. А здесь я играю с ними, ласкаю.

Помимо трёхразового питания по особому меню, животных регулярно осматривают ветеринары, делают прививки. Только потом их выпускают к посетителям.