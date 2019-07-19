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Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

19 июля 2019 07:16
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Новости Азербайджана. Любовь к котам вдохновила предпринимателя из Баку к открытию первого в городе кафе для питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе-1

Необычное заведение очень быстро завоевало постоянных посетителей, для которых здесь не только свой столик, но и целая комната.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе-4

Акпер Адыгезалов, владелец кафе:
Моя дочка боится котят. Поставила мне условие выбирай: или меня, или котят. А у меня потребность каждый день общаться с животными. Потому я открыл котокафе.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе-7

Кошек можно фотографировать, гладить и играть с ними. А вот обращаться грубо с животными не позволят и больше никогда не пустят в заведение. Впрочем, пока таких случаев не было. Все посетители рады пообщаться.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе-10

Нахид Гаджиев, посетитель котокафе:
Я просто обожаю кошек. Но, к сожалению, мама мне не разрешает держать дома котёнка. А здесь я играю с ними, ласкаю.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе-13

Помимо трёхразового питания по особому меню, животных регулярно осматривают ветеринары, делают прививки. Только потом их выпускают к посетителям.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе-16

Сейчас кафе стало приютом для восьмерых усатых. Хозяин даже подумывает о расширении заведения, чтобы забрать с улицы ещё нескольких котят.

# Коты и кошки # Фотофакт

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