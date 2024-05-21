МУС запросил ордер на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

Израиль не согласен с обвинениями Международного уголовного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее МУС запросил ордер на арест премьер-министра Нетаньяху, а также лидеров ХАМАС. Их обвиняют в военных преступлениях и актах против человечности, заявил главный прокурор суда.

Ситуация скандальная. Главам палестинского движения вменяют ответственность за «захват и убийство заложников». В список обвинений, выдвинутых против Израиля, входит использование «атаки против мирного населения, а также голода как метода ведения войны». Международная реакция на происходящее не заставила себя ждать. Вашингтон обещает наказать судей санкциями. ЕС пока более осторожен в комментариях. Глава объединения пообещал принять к сведению требование прокурора.

Таль Генрих, пресс-секретарь премьер-министра Израиля:

Против этих кровавых наветов, которые прямо соответствуют стратегии ХАМАСа, мы призываем страны цивилизованного свободного мира, страны, которые презирают террористов и всех, кто их поддерживает, поддержать Израиль. Вы должны прямо сейчас осудить этот шаг, как это сделали США.

США юрисдикцию МУС не признают. А вот десятки стран призывают разобраться в ситуации в связи с подозрениями, что Израиль совершает в отношении палестинцев геноцид. Сейчас запрос прокурора должна рассмотреть коллегия судей. Этот процесс может занять от двух недель до месяца.