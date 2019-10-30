Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Новости Нидерландов. В Нидерландах представили аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его создатель – 25-летний Боян Слат – потратил 4 года вместе со своей командой на то, чтобы разработать устройство, способное собрать не менее 50 тонн пластика в день. Его стоимость составляет 700 тысяч евро.

Аппарат напоминает большой катер с движущейся металлической сеткой, которая осуществляет забор мусора. После полного наполнения устройство отправляет сигнал оператору, затем собранный мусор отправляется на переработку.