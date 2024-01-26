Москва начала расшифровку чёрных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

В Москве началась расшифровка бортовых самописцев сбитого под Белгородом самолета. Работать с ними будут в лаборатории Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние черных ящиков удовлетворительное, с них копируется вся информация. Самый большой интерес представляют последние три минуты полета. Сегодня, 26 января, Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное крушению. Как заявил представитель России, все данные о ЧП говорят о преднамеренном преступлении Украины.

Напомним, над Белгородской областью был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Он перевозил 65 украинских пленных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли. Пуск зенитных ракет был зафиксирован с территории Харьковской области.