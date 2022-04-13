Москва готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях, но Киев на это не идёт

Нынешний глава российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев приехал в Ростовскую область, где сосредоточен самый большой процент эвакуированных из ДНР, ЛНР. Вместе с представителями большой команды он лично пообщался с беженцами и дал самую высокую оценку работе региональных госорганов. Об этом заявила омбудсмен России Татьяна Москалькова. Кроме того, Москва готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Однако Киев на это не идет.