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​Мощный ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять

30 августа 2021 08:44
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Новости США. Мощный ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным синоптиков, он стал одним из самых сильных в истории США.

​Мощный ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять-1

Ветер, скорость которого достигала 230 км/ч, с легкостью валил деревья и оставил без электричества около миллиона жителей. Сообщается об одном погибшем. Штормовой прилив даже повернул вспять реку Миссисипи.

​Мощный ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять-4

Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно и быть готовыми к наводнению. Байден объявил регион зоной стихийного бедствия.

# Ураганы # Джо Байден # Латойа Кантрелл # Фотофакт

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