​Мощный ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять

Новости США. Мощный ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным синоптиков, он стал одним из самых сильных в истории США.

Ветер, скорость которого достигала 230 км/ч, с легкостью валил деревья и оставил без электричества около миллиона жителей. Сообщается об одном погибшем. Штормовой прилив даже повернул вспять реку Миссисипи.