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Мощный оползень снёс 12 домов в столице Венесуэлы

26 октября 2022 09:28
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Новости Венесуэлы. Мощный оползень, вызванный проливными дождями, снес 12 домов в столице Венесуэлы Каракасе. Более 100 человек в один момент остались без крыши над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный оползень снёс 12 домов в столице Венесуэлы-1

Спасатели говорят, что чудом обошлось без жертв. После осмотра места пришествия жильцам разрешили вернуться к своим жилищам, вернее, к тому, что от них осталось, чтобы спасти и достать уцелевшую мебель и хоть какие-нибудь вещи. При этом власти предупредили, что в зоне риска находятся еще 60 домов, их владельцам рекомендовали как можно быстрее перебраться в более безопасное место.

# Природные катаклизмы # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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