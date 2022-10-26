Мощный оползень снёс 12 домов в столице Венесуэлы

Новости Венесуэлы. Мощный оползень, вызванный проливными дождями, снес 12 домов в столице Венесуэлы Каракасе. Более 100 человек в один момент остались без крыши над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели говорят, что чудом обошлось без жертв. После осмотра места пришествия жильцам разрешили вернуться к своим жилищам, вернее, к тому, что от них осталось, чтобы спасти и достать уцелевшую мебель и хоть какие-нибудь вещи. При этом власти предупредили, что в зоне риска находятся еще 60 домов, их владельцам рекомендовали как можно быстрее перебраться в более безопасное место.