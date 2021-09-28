Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший

Новости Греции. Один человек погиб, более 20 пострадали при мощном землетрясении на Крите. Сильные толчки ощущались на всем острове. Как говорят очевидцы, они были сильными и продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители столицы острова города Ираклион в панике покидали офисы и дома. Повреждены десятки зданий. Под обломками до сих пор могут находиться люди. Некоторые оказались заблокированными на дорогах, на которые сошли оползни.