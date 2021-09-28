Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший

Новости Греции. Один человек погиб, более 20 пострадали при мощном землетрясении на Крите. Сильные толчки ощущались на всем острове. Как говорят очевидцы, они были сильными и продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Один человек погиб, более 20 пострадали при мощном землетрясении на Крите. Сильные толчки ощущались на всем острове. Как говорят очевидцы, они были сильными и продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители столицы острова города Ираклион в панике покидали офисы и дома. Повреждены десятки зданий. Под обломками до сих пор могут находиться люди. Некоторые оказались заблокированными на дорогах, на которые сошли оползни.
Для того чтобы оценить ущерб и масштабы бедствия, на остров прибыл министр гражданской защиты Греции. По оценке спасателей, ситуация очень тяжелая.