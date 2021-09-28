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Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший

28 сентября 2021 06:27
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Новости Греции. Один человек погиб, более 20 пострадали при мощном землетрясении на Крите. Сильные толчки ощущались на всем острове. Как говорят очевидцы, они были сильными и продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший-1

Жители столицы острова города Ираклион в панике покидали офисы и дома. Повреждены десятки зданий. Под обломками до сих пор могут находиться люди. Некоторые оказались заблокированными на дорогах, на которые сошли оползни.

Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший-4

Для того чтобы оценить ущерб и масштабы бедствия, на остров прибыл министр гражданской защиты Греции. По оценке спасателей, ситуация очень тяжелая.

# Землетрясение # Кириакос Мицотакис # Фотофакт

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