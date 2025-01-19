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Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа Меланьей – The Daily Mail

19 января 2025 10:11
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Модные дома не имеют желания работать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа Меланьей – The Daily Mail-1

Фото: Pinterest

Автор пишет, что когда Меланья Трамп пришла к политической власти, в индустрии моды ее стали избегать. В течение нескольких лет «практически вся индустрия отказывалась сотрудничать с бывшей и будущей первой леди», – указано в материале.

Стилист Меланьи Трамп Эрве Пьер рассказывал, что с ним произошел инцидент: ему отказали в обслуживании в магазине одного из американских дизайнеров.

# Международная политика # Дональд Трамп

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