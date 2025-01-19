Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа Меланьей – The Daily Mail

Модные дома не имеют желания работать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Автор пишет, что когда Меланья Трамп пришла к политической власти, в индустрии моды ее стали избегать. В течение нескольких лет «практически вся индустрия отказывалась сотрудничать с бывшей и будущей первой леди», – указано в материале.

Стилист Меланьи Трамп Эрве Пьер рассказывал, что с ним произошел инцидент: ему отказали в обслуживании в магазине одного из американских дизайнеров.