ХАМАС подтверждает прекращение огня в секторе Газа

Представители Палестинского радикального движения ХАМАС подтверждают, что режим прекращения огня в секторе Газа действует, пишет ТАСС.
Представители Палестинского радикального движения ХАМАС подтверждают, что режим прекращения огня в секторе Газа действует, пишет ТАСС.
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Согласно заявлению ХАМАС, опубликованному в Telegram-канале, движение подтверждает выполнение условий заключенного с Тель-Авивом соглашения.
ХАМАС отмечает, что с 19 января начнут освобождать палестинских заключенных из тюрем Израиля.