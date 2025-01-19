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ХАМАС подтверждает прекращение огня в секторе Газа

19 января 2025 11:06
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Представители Палестинского радикального движения ХАМАС подтверждают, что режим прекращения огня в секторе Газа действует, пишет ТАСС.

ХАМАС подтверждает прекращение огня в секторе Газа-1

Фото: Pinterest

Согласно заявлению ХАМАС, опубликованному в Telegram-канале, движение подтверждает выполнение условий заключенного с Тель-Авивом соглашения.

ХАМАС отмечает, что с 19 января начнут освобождать палестинских заключенных из тюрем Израиля.

# Международная политика

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