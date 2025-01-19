ВС России нанесли удар по производству украинских ракет «НЕПТУН»

Вооруженные силы РФ 18 января атаковали высокоточным оружием объекты военно-промышленного комплекса Украины. Данный удар – ответная мера на обстрелы ВС Украины ракетами ATACMS гражданских объектов в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, что осуществлен групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам ВПК. Также атаковано конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием и производством управляемых ракет большой дальности «Нептун», там же изготавливались реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха».