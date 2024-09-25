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МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Острое и Григоровку

25 сентября 2024 15:09
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Подразделения Южной группы войск РФ заняли населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Благодаря взятию Острого, расположенного в девяти километрах к востоку от Курахово, будет прикрыт фланг группировки, наступающей на Кураховском направлении со стороны Марьинки.

Бойцы «Юга» также ударили по формированиям трех бригад украинских войск в районах Николаевки, Константиновки и Курахово. Враг потерял до 835 человек личного состава, семь единиц техники, семь гаубиц, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожены семь складов с боеприпасами.

# Армия # Оружие и боеприпасы

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