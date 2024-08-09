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Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США

09 августа 2024 11:53
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Предвыборная гонка в Соединенных Штатах входит в активную фазу. Демократы и республиканцы изо всех сил пытаются получить одобрение среди избирателей. Но кандидат Камала Харрис уверенно сталкивает Трампа с лидирующих позиций. Согласно последним данным соцопросов, соратница Байдена опережает экс-президента на 5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США-1

Эксперты предполагают, что такой рост позиций демократов вызван назначением в вице-президенты Тима Уолза, губернатора колеблющегося штата и выходца из сельской местности. Таким образом, Харрис хочет получить голоса аграрного электората. Напомним, после выхода Байдена из электоральной гонки, номинацию на главный пост забрала его вице-президент Камала Харрис. В начале августа демократы согласовали ее кандидатуру, и теперь ожидается официальное назначение во время общепартийного съезда через неделю в Чикаго.

# Выборы в США # Камала Харрис # Дональд Трамп

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