Мир отмечает день памяти легендарного музыканта Элвиса Пресли

Со дня его смерти прошло 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи поклонников вечного короля рок-н-ролла приехали в американский Мемфис. Реки фанатов стекаются к его могиле. Но в 2017 году их ожидает неприятный сюрприз: увидеть последнее пристанище великого рок-н-рольщика отныне можно только платно, почти за 29 долларов.

Правда, за эту сумму организаторы великодушно разрешают посмотреть многие памятные места в поместье Пресли «Грейсленд».

Сам Мемфис превратился в эти дни в нескончаемую песню. Зажигательные композиции и пронзительные баллады своего кумира безостановочно исполняют как знаменитые певцы, так и простые любители караоке.