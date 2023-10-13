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Минобороны Украины: сотни тысяч призывников уклоняются от мобилизации

13 октября 2023 11:02
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Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что от мобилизации в Вооруженные силы Украины уклоняются сотни тысяч украинцев. Об этом пишет ТАСС. Для решения данной проблемы власти страны разрабатывают соответствующие поправки в законодательство.

Мужчинам в призывном возрасте запрещается выезжать за границу, а в местах скопления людей выписываются повестки. Единый электронный реестр призывников «Оберег» уже заполнен на 90% и может стать средством усиления контроля и мобилизации. В то же время в средствах массовой информации можно встретить рассказы о том, как отдельные люди, в том числе и депутаты, и чиновники, увиливают от прохождения службы и вывозят своих сыновей за границу.

# Армия

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