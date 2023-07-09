Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста

Киевские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в Telegram-канале, что прошло 273 дня с момента первой атаки на мост с целью прервать российскую логистику, сообщает РИА Новости.

В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что Киев намеревался помешать логистическому маршруту на территорию полуострова и предпринимал для этого соответствующие меры, но не конкретизировал, какие именно. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отрицал вовлеченность украинских спецслужб в атаку на мост.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате пожара огонь охватил семь железнодорожных цистерн, в которых по мосту перевозили топливо. В итоге два автомобильных пролета частично разрушились, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России организаторами теракта назвала Главное управление разведки Украины (ГУР) и персонально Кирилла Буданова. Взрывчатое устройство было сокрыто в рулонах строительной полиэтиленовой пленки на 22 паллетах общим весом около 22,8 тонны. В рамках дела были задержаны в общей сложности восемь человек.