Минобороны ФРГ: Германия не сможет поставить Киеву танков больше обещанного

Новости Германии. Не бескорыстная и не бесконечная: военная помощь НАТО имеет свои границы. С каждым новым месяцем оружейные склады европейских стран пустеют все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об истощении запасов в частности заявил минобороны ФРГ Писториус. Он подтвердил, что Германия направит Украине обещанные танки «Леопард», но ровно то количество, которое было заявлено. Сверх условной нормы ни Германия, ни НАТО отправить Киеву оружие и технику не смогут, подчеркнул Писториус.