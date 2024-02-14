Министр культуры Литвы заявил, что советские памятники не представляют ценности для страны

Война с исторической памятью продолжается. Сразу несколько заявлений прозвучали сегодня в странах Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, премьер-министр Эстонии заявила, что нельзя прекращать работу над законом о демонтаже советских памятников. Проект документа передан в парламент для рассмотрения, но его отправили обратно. Не помогло даже утверждение президента страны, о том что решение об удалении из публичного пространства объектов советского наследия созрело давно, так как они представляют угрозу безопасности Эстонии. А вот в соседней Литве уже изменили критерии, на основании которых можно снести любой монумент. По утверждению властей, монументы не представляют никакой исторической ценности.

Симонас Кайрис, министр культуры Литвы:

Мы отменяем охрану советской символики и памятников, которые использовались как произведения искусства во времена Советского Союза. Но теперь это лишь памятники прошедшей, не нужной нам эпохи.

По такому же пути идет и Латвия. Там снесли более 120 советских памятников. Это еще не окончательная цифра. Решения о демонтаже порой принимаются на уровне местных муниципалитетов.