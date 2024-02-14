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Министр культуры Литвы заявил, что советские памятники не представляют ценности для страны

14 февраля 2024 13:52
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Война с исторической памятью продолжается. Сразу несколько заявлений прозвучали сегодня в странах Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр культуры Литвы заявил, что советские памятники не представляют ценности для страны-1

Так, премьер-министр Эстонии заявила, что нельзя прекращать работу над законом о демонтаже советских памятников. Проект документа передан в парламент для рассмотрения, но его отправили обратно. Не помогло даже утверждение президента страны, о том что решение об удалении из публичного пространства объектов советского наследия созрело давно, так как они представляют угрозу безопасности Эстонии. А вот в соседней Литве уже изменили критерии, на основании которых можно снести любой монумент. По утверждению властей, монументы не представляют никакой исторической ценности.

Министр культуры Литвы заявил, что советские памятники не представляют ценности для страны-4

Симонас Кайрис, министр культуры Литвы:
Мы отменяем охрану советской символики и памятников, которые использовались как произведения искусства во времена Советского Союза. Но теперь это лишь памятники прошедшей, не нужной нам эпохи.

По такому же пути идет и Латвия. Там снесли более 120 советских памятников. Это еще не окончательная цифра. Решения о демонтаже порой принимаются на уровне местных муниципалитетов.

# Памятники

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