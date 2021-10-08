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Министр иностранных дел Люксембурга: «Шаг за шагом Польша разрушает Европейский союз»

08 октября 2021 15:42
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Новый конфликт Варшавы с Брюсселем. Острая реакция звучит на решение польского Конституционного суда, который вынес решение о превосходстве национального законодательства над европейским правом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Люксембурга: «Шаг за шагом Польша разрушает Европейский союз»-1

Некоторые поляки вышли на улицы с требованием отставки судей и призвали правительство соблюдать обязательства, которые были взяты после вступления в ЕС в 2004 году. В свою очередь объединенная Европа уже пригрозила отказаться от финансовой поддержки плана по восстановлению экономики Польши.

Министр иностранных дел Люксембурга: «Шаг за шагом Польша разрушает Европейский союз»-4

Жан Ассельборн, министр иностранных дел Люксембурга:
Развитие событий в Польше очень и очень тревожное. Если польское правительство поддерживает постановление Конституционного суда, то мы должны констатировать, что за этим стоит система. Шаг за шагом Польша разрушает Европейский союз. Можно сделать вывод, что о ЕС больше нельзя говорить как о сообществе.

Министр иностранных дел Люксембурга: «Шаг за шагом Польша разрушает Европейский союз»-7

В свою очередь МИД Франции назвал шаги официальной Варшавы атакой против всей Европы. Глава Еврокомиссии заявила, что будет сделано все возможное для обеспечения верховенства права Евросоюза во всех странах ЕС.

# Европейский союз # Жан Ассельборн # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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