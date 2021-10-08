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За год основные продукты питания подорожали в среднем на треть во всем мире

08 октября 2021 12:47
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Мировые цены на основные продукты питания за год выросли в среднем на треть. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили, что такая тенденция обусловлена сокращением экспортных возможностей на фоне высокого спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год основные продукты питания подорожали в среднем на треть во всем мире-1

Особый рост демонстрируют пшеница и растительное масло. Молоко и продукты из него в сентябре подорожали на 1,5 % по сравнению с августом, а сахар – на полпроцента. При этом стоимость мяса по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, но за год цена на него выросла на четверть.

# Еда # Фотофакт

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