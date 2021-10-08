В Эстонии растёт количество заразившихся коронавирусом, страна на втором месте в ЕС по заболеваемости

Новости Эстонии. Эстония поднялась на второе место в ЕС по заболеваемости COVID-19. Число случаев заражения на конец прошлой недели составило 659 человек, увеличившись на 130 по сравнению с неделей ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в стране среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 67 % населения. Ранее сообщалось, что Эстония получит из Фонда восстановления экономики Евросоюза в период коронавируса примерно на 20 % меньше, чем первоначально планировалось. Решение Брюсселя аргументировалось тем, что экономика страны успешнее других членов ЕC справилась с эпидемией и восстановилась быстрее прогнозов.