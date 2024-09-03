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Министерство экономики Франции предупредило о нехватке средств и дефиците бюджета

03 сентября 2024 19:29
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Отсутствие нового правительства и политическая нестабильность во Франции стали не единственной проблемой для Макрона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ко всем прочим проблемам теперь добавляется и финансовый кризис. Министерство экономики республики предупредило о нехватке средств и дефиците бюджета.

Министерство экономики Франции предупредило о нехватке средств и дефиците бюджета-2

По данным ведомства, отрицательные показатели в казне могут неожиданно вырасти как в 2024-м, так и в 2025 году, если не будут найдены дополнительные сбережения. Недостаток финансирования может еще больше усугубить правительственный кризис, так как из-за отсутствия денег у нового совмина остается тяжелый выбор между сокращением расходов и повышением налогов. Но пока элиты пытаются хоть как-то реабилитировать свое положение, простые жители вынуждены все больше отказывать себе даже в социально значимых товарах.

# Новости Франции # Кризис в ЕС

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