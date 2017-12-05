Михаил Саакашвили забрался на крышу 8 этажа и грозился спрыгнуть: что известно

Новости Украины. Нешуточные страсти разгораются в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сторонники Михаила Саакашвили сломали дверь микроавтобуса, где находился задержанный политик, и вызволили его.

Лидера «Движения новых сил» и бывшего главу Одесской области генеральная прокуратура Украины обвиняет в содействии преступным группировкам. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Во время задержания бывший президент Грузии забрался на крышу 8 этажа и грозился спрыгнуть. Однако спустя несколько минут силовикам все же удалось его снять и препроводить в микроавтобус.