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Михаил Саакашвили забрался на крышу 8 этажа и грозился спрыгнуть: что известно

05 декабря 2017 13:25
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Новости Украины. Нешуточные страсти разгораются в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сторонники Михаила Саакашвили сломали дверь микроавтобуса, где находился задержанный политик, и вызволили его.

Лидера «Движения новых сил» и бывшего главу Одесской области генеральная прокуратура Украины обвиняет в содействии преступным группировкам. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Во время задержания бывший президент Грузии забрался на крышу 8 этажа и грозился спрыгнуть. Однако спустя несколько минут силовикам все же удалось его снять и препроводить в микроавтобус.

# Фотофакт # Международная политика

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