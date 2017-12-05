СМИ сообщили об обысках в Германии в связи с беспорядками на G20

В операции участвуют спецназ и следователи уголовной полиции. Обыски направлены на выявление сторонников левоэкстремистского движения, целью является сбор дополнительных доказательств. По данным следствия, эти люди стояли за организацией беспорядков, вспыхнувших во время проведения саммита G20 в Гамбурге.