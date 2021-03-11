Прямой эфир

Михаил Саакашвили высказался о репутации Украины среди иностранных инвесторов

11 марта 2021 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Украинцы недовольны действиями правительства. На фоне роста цен на продукты и коммунальные услуги многие жители оказались фактически за гранью выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Саакашвили высказался о репутации Украины среди иностранных инвесторов-1

Прежде всего, речь идет о пенсионерах, которые теперь дважды задумаются, прежде чем купить подорожавшие яйца, муку и сахар. Эксперты дают неутешительный прогноз: весной рост цен в стране продолжится. Перспектив к улучшению ситуации, похоже, нет.

С громким заявлением выступил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Политик утверждает, что Украина практически не получает иностранных инвестиций из-за своей репутации, цитата, «государства-кидалова».

Михаил Саакашвили высказался о репутации Украины среди иностранных инвесторов-4

По словам Саакашвили, иностранные инвестиции занимают в ВВП Украины менее 2 %, а основная проблема в том, что инвесторов в стране попросту «обирают до нитки» – и это тоже дословно.

# Международная политика # Михаил Саакашвили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки
11 марта 2021 20:27

Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки

В Японии почтили минутой молчания жертв катастрофы 2011 года
11 марта 2021 12:04

В Японии почтили минутой молчания жертв катастрофы 2011 года

В Америке неизвестные устроили перестрелку на улице. Три человека погибли
11 марта 2021 11:47

В Америке неизвестные устроили перестрелку на улице. Три человека погибли