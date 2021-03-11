Михаил Саакашвили высказался о репутации Украины среди иностранных инвесторов

Новости Украины. Украинцы недовольны действиями правительства. На фоне роста цен на продукты и коммунальные услуги многие жители оказались фактически за гранью выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, речь идет о пенсионерах, которые теперь дважды задумаются, прежде чем купить подорожавшие яйца, муку и сахар. Эксперты дают неутешительный прогноз: весной рост цен в стране продолжится. Перспектив к улучшению ситуации, похоже, нет.

С громким заявлением выступил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Политик утверждает, что Украина практически не получает иностранных инвестиций из-за своей репутации, цитата, «государства-кидалова».