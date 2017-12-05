Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте

Новости Украины. Освобождённый из микроавтобуса правоохранителей Саакашвили, проводит митинг у здания Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Освобождённый из микроавтобуса правоохранителей Саакашвили, проводит митинг у здания Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько тысяч сторонников политика требуют принятия закона об импичменте.
Они возводят баррикады, видимо, готовясь к новым столкновениям со стражами правопорядка, которые стягиваются к зданию парламента.
Сегодня во время обысков в его доме, экс-президент Грузии выбрался на крышу восьмиэтажного здания и грозился спрыгнуть.
Его взяли под стражу, силой вывели на улицу и усадили в микроавтобус.
Однако единомышленники Саакашвили вступили в настоящую схватку с представителями СБУ: прокололи шины в автомобиле и буквально вырвали политика из рук силовиков.