Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте

Новости Украины. Освобождённый из микроавтобуса правоохранителей Саакашвили, проводит митинг у здания Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч сторонников политика требуют принятия закона об импичменте.

Они возводят баррикады, видимо, готовясь к новым столкновениям со стражами правопорядка, которые стягиваются к зданию парламента.

Сегодня во время обысков в его доме, экс-президент Грузии выбрался на крышу восьмиэтажного здания и грозился спрыгнуть.

Его взяли под стражу, силой вывели на улицу и усадили в микроавтобус.