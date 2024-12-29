Церемония инаугурации в парламенте прошла при усиленных мерах безопасности на фоне проходящих в Тбилиси протестов. Уже бывший президент Зурабишвили, несмотря на свои многочисленные заявления и угрозы, все же покинула обжитый ею дворец. До инаугурации она провела брифинг со своими сторонниками, где отметила, что добровольно покидает пост и забирает легитимность, флаг и доверие граждан.

Обстановка в Тбилиси остается напряженной. Впрочем, этим уже никого не удивить. Запад не оставляет Грузию в покое и продолжает попытки раскачать страну, а протестующие снова удивляют творческим подходом. Сегодня на улицах они показывают красные карточки. Это отсылка к прошлому президента Кавелашвили. Он профессионально занимался футболом.