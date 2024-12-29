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Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

29 декабря 2024 10:47
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Смена власти (теперь официально) произошла в Грузии. Михаил Кавелашвили вступил в должность президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии-2

Церемония инаугурации в парламенте прошла при усиленных мерах безопасности на фоне проходящих в Тбилиси протестов. Уже бывший президент Зурабишвили, несмотря на свои многочисленные заявления и угрозы, все же покинула обжитый ею дворец. До инаугурации она провела брифинг со своими сторонниками, где отметила, что добровольно покидает пост и забирает легитимность, флаг и доверие граждан. 

Обстановка в Тбилиси остается напряженной. Впрочем, этим уже никого не удивить. Запад не оставляет Грузию в покое и продолжает попытки раскачать страну, а протестующие снова удивляют творческим подходом. Сегодня на улицах они показывают красные карточки. Это отсылка к прошлому президента Кавелашвили. Он профессионально занимался футболом. 

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии-4

Кавелашвили – кандидат от правящей партии. Победу он одержал в ходе голосования 14 декабря. Впервые в истории страны президента избирали не граждане, а выборщики.

# Акции протеста

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