Мигранты во Франции зашили себе рты в знак протеста против сноса стихийного лагеря

Новости Франции. На отчаянный шаг пошли мигранты во французском Кале. Они зашили себе рты в знак протеста против сноса стихийного лагеря. Таким образом они хотели показать властям, что их не слышат.

В ходе акции беженцы прошлись по территории лагеря с плакатами в руках. На одном из них было написано: «Я покинул свою страну и приехал в поисках прав человека».

Тем временем на греко-македонской границе развернулся еще один стихийный лагерь. Пункт пропуска буквально усыпан палатками. Здесь скопилось уже около десяти тысяч приезжих. Отмечается, что из-за перенаселения ухудшились санитарные условия.

А между тем, власти Швеции решили еще на месяц продлить действие пограничного контроля. Виной тому – нехватка жилья для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.