МИД РФ: жесткий ответ на атаку Киева по РФ не заставит себя ждать

По заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия будет жестко отвечать на удары ВСУ по мирным жителям. Об этом пишет РИА Новости.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа войска Украины численностью до 1000 человек пытались захватить территорию в Курской области, но их движение было остановлено.

Операция закончится разгромом врага и выходом к государственной границе, отметил Герасимов.

Также в Министерстве обороны России сообщили о потерях со стороны противника: до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.