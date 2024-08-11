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МИД РФ: жесткий ответ на атаку Киева по РФ не заставит себя ждать

11 августа 2024 13:11
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По заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия будет жестко отвечать на удары ВСУ по мирным жителям. Об этом пишет РИА Новости.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа войска Украины численностью до 1000 человек пытались захватить территорию в Курской области, но их движение было остановлено. 

Операция закончится разгромом врага и выходом к государственной границе, отметил Герасимов.

Также в Министерстве обороны России сообщили о потерях со стороны противника: до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.

# Международная политика # Мария Захарова

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