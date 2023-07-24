Прямой эфир

МИД КНР заявил, что не знает о местонахождении главы ведомства Цинь Гань

24 июля 2023 12:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На брифинге в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что она не располагает информацией о долгом отсутствии главы ведомства Цинь Гана в общественном поле, передает РИА Новости.

В прессе возникли различные догадки относительно этого события. Представитель МИД Китая также не подтвердила слухи о том, что отсутствие Цинь Гана могло повлиять на отложение поездки министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин. Также он не принял участия в ежегодной встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте.

Сообщается, что Цинь Ган направился в Индонезию из-за проблем со здоровьем, а вместо него на встречу отправился глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

# Международная политика # Цинь Ган

Другие новости рубрики

Все новости
МИД РФ предупредил о жёстком ответе на атаку БПЛА на Москву
24 июля 2023 12:01

МИД РФ предупредил о жёстком ответе на атаку БПЛА на Москву

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера
24 июля 2023 11:58

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем
24 июля 2023 11:54

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем