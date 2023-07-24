МИД КНР заявил, что не знает о местонахождении главы ведомства Цинь Гань

На брифинге в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что она не располагает информацией о долгом отсутствии главы ведомства Цинь Гана в общественном поле, передает РИА Новости.

В прессе возникли различные догадки относительно этого события. Представитель МИД Китая также не подтвердила слухи о том, что отсутствие Цинь Гана могло повлиять на отложение поездки министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин. Также он не принял участия в ежегодной встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте.

Сообщается, что Цинь Ган направился в Индонезию из-за проблем со здоровьем, а вместо него на встречу отправился глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.