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МИД: информации о пострадавших в Израиле гражданах Беларуси не поступало

07 октября 2023 10:55
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На карте мира одной горячей точкой стало больше. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало реакцией на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Утром движение, контролирующее сектор Газа, выпустило по Израилю 5 тысяч ракет. В результате 20 человек погибли и более 200 получили ранения. В некоторых районах Израиля действует режим чрезвычайного положения. Армия обороны страны перешла в состояние готовности к войне, начала срочную мобилизацию резервистов и наносит ответные удары по целям в секторе Газа.

МИД: информации о пострадавших в Израиле гражданах Беларуси не поступало-1

В настоящее время информации о наших соотечественниках, пострадавших в Израиле, не поступало, сообщил МИД Беларуси.

# Международная политика # Фотофакт

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