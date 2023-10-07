МИД: информации о пострадавших в Израиле гражданах Беларуси не поступало

На карте мира одной горячей точкой стало больше. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало реакцией на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Утром движение, контролирующее сектор Газа, выпустило по Израилю 5 тысяч ракет. В результате 20 человек погибли и более 200 получили ранения. В некоторых районах Израиля действует режим чрезвычайного положения. Армия обороны страны перешла в состояние готовности к войне, начала срочную мобилизацию резервистов и наносит ответные удары по целям в секторе Газа.