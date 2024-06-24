МИД Беларуси: наших граждан нет среди погибших в результате терактов в Дагестане
Белорусов нет среди погибших в результате терактов в Дагестане, сообщили в МИД нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и в случае необходимости готово оказать возможную консульско-правовую помощь.
Личности боевиков, которые расстреляли церковь и синагогу в Дагестане, установлены. Напомним, что силовики ликвидировали пятерых нападавших. Среди них были сыновья и племянники главы одного из районов республики. Чиновник задержан. В Следственном комитете России сообщили о 19 погибших. По обновленным данным, в списке жертв 15 полицейских. Еще четверо – гражданские лица, в том числе священник храма.
Напомним, серия терактов произошла накануне. Вечером группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте, в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Теракт – это зло, с которым нужно бороться во всем его проявлении, во всем мире. Мы осуждаем акты терроризма, которые направлены против мирных жителей. Надеемся, что все виновные и причастные к этим актам понесут заслуженное наказание. Мы выражаем соболезнование родным и близким погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших.
Утром 24 июня контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте была завершена. Уголовное дело заведено по трем статьям: о теракте, незаконном хранении оружия и о его хищении. В Дагестане объявлен трехдневный траур. Приспущены государственные флаги, все развлекательные мероприятия в республике отменены.