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Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее

28 ноября 2018 09:13
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Новости Австралии. В австралийский Сидней пришли проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков.

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-1

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-3

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-5

Ливни привели к сильному наводнению, а также массовым отключениям электричества. Более 1,5 тысяч домов и социальных объектов остались без электроснабжения.

Погода внесла коррективы и в расписание местного аэропорта. Некоторые рейсы были задержаны, а другие и вовсе отменены. Сейчас в воздушной гавани работает всего одна взлетно-посадочная полоса.

Власти рекомендовали местным жителям не покидать свои дома без острой необходимости и не пользоваться транспортом.

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-8

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-10

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-12

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее-14

# Наводнение # Фотофакт

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