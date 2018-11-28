Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее

Новости Австралии. В австралийский Сидней пришли проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков.

Ливни привели к сильному наводнению, а также массовым отключениям электричества. Более 1,5 тысяч домов и социальных объектов остались без электроснабжения.

Погода внесла коррективы и в расписание местного аэропорта. Некоторые рейсы были задержаны, а другие и вовсе отменены. Сейчас в воздушной гавани работает всего одна взлетно-посадочная полоса.

Власти рекомендовали местным жителям не покидать свои дома без острой необходимости и не пользоваться транспортом.