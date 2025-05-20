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Меркурис: Зеленский был в ярости после телефонного разговора Путина и Трампа

20 мая 2025 13:38
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Меркурис: Зеленский был в ярости после телефонного разговора Путина и Трампа-0

Британский аналитик Александр Меркурис рассказал на своем YouTube-канале о том, что украинский лидер Владимир Зеленский был разгневан после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждается, брифинг Трампа для европейских руководителей о содержании разговора поверг их в шок. Зеленский и европейские политики чувствуют себя разочарованными отсутствием предполагаемой поддержки со стороны Соединенных Штатов, в том числе и отсутствием новых санкций против России.

Ситуацию осложняют разногласия между американскими и европейскими планами в отношении Украины, несмотря на очевидное согласие между Путиным и Трампом.

Ранее Путин заявил о готовности к потенциальному заключению соглашения с Киевом, а Трамп отверг введение новых санкций, что говорит о возможном урегулировании конфликта.

При этом Меркурис подчеркнул, что процесс разрешения конфликта будет сопряжен с трудностями на фоне различий во взглядах и ожиданиях.

Фото: pinterest

# Международная политика

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