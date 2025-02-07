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Меркурис: США перестали общаться с Зеленским из-за закрытия проекта «Украина»

07 февраля 2025 07:46
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Американцы перестали публично общаться с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британского аналитика Александра Меркуриса.

«Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа», – рассказал он.

Меркурис: США перестали общаться с Зеленским из-за закрытия проекта «Украина»-1

Фото: pixabay

Он отметил, что заявление официального представителя США Келлога о том, что в Украине необходимы выборы, послужило для Зеленского сигналом к действию.

В последние годы Зеленский сделал ряд противоречивых заявлений, например, предлагал разрабатывать полезные ископаемые вместе с США и потребовал от Запада ядерное вооружение для обеспечения безопасности Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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