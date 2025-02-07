ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Польские компании объявили о планах массовых сокращений

В 2025-м ситуация только ухудшится. Ряд крупных предприятий и супермаркетов уже объявили о планах сокращения персонала. В ближайшее время на улице могут оказаться около 10 тысяч человек. Если на начало 2024 года было 8 таких компаний, то в 2025 году их уже 11.