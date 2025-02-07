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ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

07 февраля 2025 09:26
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В Курской области сорвана попытка перехода ВСУ в контрнаступление, все удары отбиты, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области-1

Фото: pixabay

По данным на 21:00 6 февраля 2025 года, подразделения группировки войск «Север» пресекли попытку контрнаступления ВСУ в направлении поселков Черкасская Конопелька и Уланок Курской области.

Все нападения были отбиты. С самого утра 6 февраля ВСУ, используя для этого до двух механизированных батальонов боевых машин пехоты и боевых машин бронетехники, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак.

# Армия

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