ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

В Курской области сорвана попытка перехода ВСУ в контрнаступление, все удары отбиты, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В Курской области сорвана попытка перехода ВСУ в контрнаступление, все удары отбиты, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Фото: pixabay
По данным на 21:00 6 февраля 2025 года, подразделения группировки войск «Север» пресекли попытку контрнаступления ВСУ в направлении поселков Черкасская Конопелька и Уланок Курской области.
Все нападения были отбиты. С самого утра 6 февраля ВСУ, используя для этого до двух механизированных батальонов боевых машин пехоты и боевых машин бронетехники, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак.