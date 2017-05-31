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Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»

31 мая 2017 16:32
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Новости Беларуси. Тем временем, число погибших от взрыва, который прогремел31 мая в столице Афганистана,

возросло до 90 человек, еще 380 пострадали,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»-1

Заминированный автомобиль подорвали на КПП, перед  дипломати ческим кварталом Кабула. 

В результате взрыва получил ранения посол Ирана в Афганистане, а также дипломаты ФРГ.

Известно и о гибели журналиста из Великобритании. 

Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»-4

Утренний час пик, возле посольства Германии и Великобритании останавливается автоцистерна с водой. Резкий хлопок и дипломатический район застелил густой дым.

После окажется – от взрыва погибли 90 человек.

В основном это мирные жители – есть женщины и дети. Еще 380 пострадавших – в тяжелом состоянии отвезли в больницы. Следователи пожимают плечами. Растерянность отмечается и в немецких рядах – что делать с ИГИЛ, Бундестаг, похоже, не знает.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:
Это была ужасная атака на Кабул. Но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы.

Мои мысли с родными и близкими тех, кто погиб в результате опустошающей атаки на посольства.

И мы снова убедились, у терроризма нет границ – Манчестер, Берлин, Париж, Петербург – все, кто на стороне человечества дадут бой исламистам.

Взрывная волна повредила здания на расстоянии нескольких сотен метров – посольства Чехии, Египта, Великобритании, Франции, Казахстана и Турции – многие ведомства после столь вероломной атаки на квартал задались резонным вопросом.

Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»-7

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
В данный момент мы рассматриваем возможность эвакуировать часть персонала –

это будет сделано ради их безопасности. Ведь мы не можем подвергать их жизни такому риску.

К тому же требуется серьезный ремонт здания. Наше посольство получило серьезный урон, балка обвалилась на нескольких сотрудников, но к счастью никто серьезно не пострадал.

Каким образом экстремистам удалось заехать на заминированной машине в самый охраняемый квартал Кабула? И кто был их целью? На эти вопросы рьяно ищут ответы журналисты, которые оказались в самом центре кровавого пекла –

согласно последним данным пострадали четверо наших коллег из Великобритании, еще один погиб.

Серьезно досталось и местным телевизионщикам.

Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»-10

Дари Рахмин, телеоператор:
Я работал за своим компьютером и мне повезло. Когда мы выбежали из офиса увидели –

большая часть здания уничтожена взрывом.

Примечательно, что террористы атаковали едва в мусульманском мире наступил священный месяц Рамадан.

Политологи уверены – ИГИЛ пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

Более того, экстремисты соревнуются за влияние в регионе с «Аль-каидой».

Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»-13

Ведь военная кампания в Ираке и Сирии заметно ослабила позиции «халифата». Поэтому исход на восток – закономерен, но от этого не менее опасен.

# Фотофакт # Теракт в Афганистане # Ангела Меркель # Мевлют Чавушоглу # Дари Рахмин

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