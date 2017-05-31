Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»

возросло до 90 человек, еще 380 пострадали,

Новости Беларуси. Тем временем, число погибших от взрыва, который прогремел31 мая в столице Афганистана,

Известно и о гибели журналиста из Великобритании.

В результате взрыва получил ранения посол Ирана в Афганистане, а также дипломаты ФРГ.

Утренний час пик, возле посольства Германии и Великобритании останавливается автоцистерна с водой. Резкий хлопок и дипломатический район застелил густой дым.

После окажется – от взрыва погибли 90 человек.

В основном это мирные жители – есть женщины и дети. Еще 380 пострадавших – в тяжелом состоянии отвезли в больницы. Следователи пожимают плечами. Растерянность отмечается и в немецких рядах – что делать с ИГИЛ, Бундестаг, похоже, не знает.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Это была ужасная атака на Кабул. Но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы.

Мои мысли с родными и близкими тех, кто погиб в результате опустошающей атаки на посольства.

И мы снова убедились, у терроризма нет границ – Манчестер, Берлин, Париж, Петербург – все, кто на стороне человечества дадут бой исламистам.

Взрывная волна повредила здания на расстоянии нескольких сотен метров – посольства Чехии, Египта, Великобритании, Франции, Казахстана и Турции – многие ведомства после столь вероломной атаки на квартал задались резонным вопросом.