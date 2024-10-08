Убит мэр одного из городов Мексики

Громкое преступление в Мексике. Мэр одного из городов убит через шесть дней после вступления в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат Герреро, где произошло преступление, является одним из беднейших в стране, он почти полностью под контролем наркобаронов. Расследованием дела занялась генеральная прокуратура. Пока не известно, почему чиновник стал целью убийц. Вступив в должность, он занялся ликвидацией ущерба, нанесенного ураганом, который стал причиной масштабного наводнения.