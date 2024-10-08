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Убит мэр одного из городов Мексики

08 октября 2024 07:32
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Громкое преступление в Мексике. Мэр одного из городов убит через шесть дней после вступления в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убит мэр одного из городов Мексики-2

Штат Герреро, где произошло преступление, является одним из беднейших в стране, он почти полностью под контролем наркобаронов. Расследованием дела занялась генеральная прокуратура. Пока не известно, почему чиновник стал целью убийц. Вступив в должность, он занялся ликвидацией ущерба, нанесенного ураганом, который стал причиной масштабного наводнения.

# Убийство

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