Мэр Кличко: Киев подвергся самой крупномасштабной атаке с начала боевых действий в рамках СВО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на воскресенье это была самая крупномасштабная атака на Киев с момента начала военных действий в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости. По его словам, это самый массированный удар с начала боевых действий.

Украинские СМИ писали о ряде взрывов в нескольких крупных городах и регионах Украины, в том числе в Киеве, произошедших после авианалета. Также поступали сведения о взрывах и пожаре в Одессе. После этого власти Киева проинформировали о нанесении повреждений цистерне с дизельным топливом в Соломенском районе столицы.