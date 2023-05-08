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Мэр Кличко: Киев подвергся самой крупномасштабной атаке с начала боевых действий в рамках СВО

08 мая 2023 11:16
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на воскресенье это была самая крупномасштабная атака на Киев с момента начала военных действий в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости. По его словам, это самый массированный удар с начала боевых действий.

Украинские СМИ писали о ряде взрывов в нескольких крупных городах и регионах Украины, в том числе в Киеве, произошедших после авианалета. Также поступали сведения о взрывах и пожаре в Одессе. После этого власти Киева проинформировали о нанесении повреждений цистерне с дизельным топливом в Соломенском районе столицы.

# Международная политика # Виталий Кличко

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