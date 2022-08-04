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Мексиканцы приготовили самый длинный сэндвич в мире

04 августа 2022 13:12
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Новости Мексики. Кулинарный рекорд установили в Мексике, где прошла ежегодная ярмарка сэндвичей, (там их еще называют «торта»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот так рождался самый длинный в мире.

Мексиканцы приготовили самый длинный сэндвич в мире-1

Начинка состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты. Сэндвич готовили десятки поваров – каждый по собственному рецепту. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд. Это тоже рекорд. Ярмарка, посвященная сэндвичам, проходит в Мехико уже 17 лет. Обычно ее посещают более 300 тысяч гостей.

# Кулинария # Новости Мексики # Фотофакт

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