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Мексика готовится к удару урагана «Вилла»: прогнозируют масштабные наводнения и приливы

23 октября 2018 09:33
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Новости Мексики. Ураган «Вилла» приближается к Мексике и угрожает южной части США дождями и наводнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас он властвует над Тихим океаном.

Мексика готовится к удару урагана «Вилла»: прогнозируют масштабные наводнения и приливы-1

Ожидается его выход на побережье к вечеру 23 октября либо 24 октября ранним утром.

Национальный центр ураганов предрекает, что стихия создаст угрожающую жизни штормовую волну над юго-западной и центральной частями Мексики. Ожидается, что это вызовет опасные для жизни условия и приливы. Сейчас страна готовится к удару стихии.

# Ураганы # Фотофакт

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