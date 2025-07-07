Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что против неё начался неприятный процесс из-за подозрений в махинациях с закупками вакцин. Об этом пишет ТАСС.

«Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала», – написал он в своем Teleram-канале.

Он отметил, что даже если она сохранит пост, тревожный сигнал уже прозвучал. По его словам, это может быть предвестником перемен для западных политиков, активно выступающих против России.