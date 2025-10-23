ЕС официально ввел 19-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России, включающий ограничения в отношении 21 физического и 42 юридических лиц. Об этом пишет ТАСС.

Под санкции попали российские компании, связанные с авиацией, машиностроением и логистикой, в том числе ПАО «Соллерс», «Транзит» и радиотехнический институт имени А.И. Берга.

С 25 апреля 2026 года будет введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года – по долгосрочным контрактам. Сопутствующие услуги, включая техническую и финансовую поддержку, также запрещены.

Также санкции коснулись 17 иностранных компаний из Китая, Индии и Таиланда, предположительно, за содействие технологическому развитию России. Ограничения касаются поставок продукции двойного назначения.

С 12 ноября 2025 года были запрещены финансовые операции с рядом российских банков, включая «МТС Банк», Альфа-банк, «Земский банк», «Абсолют банк» и НКО «Истина».

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