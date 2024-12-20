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Медведев: Зеленский оскорблениями в адрес Путина показывает «средний палец» Трампу

20 декабря 2024 13:09
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что оскорбительные высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера на самом деле были адресованы избранному главе США Дональду Трампу, чтобы обозначить невозможность переговоров с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«Оскорбления — средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный «орган» для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу», – написал он.

Медведев: Зеленский оскорблениями в адрес Путина показывает «средний палец» Трампу-1

Фото: kremlin.ru

Медведев заметил, что такая риторика исключает необходимость соблюдать нормы приличия. Он также выделил различия в стиле поведения Владимира Путина и Зеленского, отметив его вежливость и спокойствие.

# Международная политика

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