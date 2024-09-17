Медведев предложил создать базу врагов России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил создать открытую базу данных о врагах России. Об этом пишет ТАСС.

«…стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных», – написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что призывы к насилию в отношении граждан России должны караться, а воздаяние должно быть неизбежным. Дмитрий Медведев отметил, что необходимо не забывать о преступных призывах и готовиться к возмездию, вне зависимости от того, какой нации, веры или гражданства придерживаются те, кто их совершает.