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Медведев предложил создать базу врагов России

17 сентября 2024 10:13
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил создать открытую базу данных о врагах России. Об этом пишет ТАСС.

«…стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных», – написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что призывы к насилию в отношении граждан России должны караться, а воздаяние должно быть неизбежным. Дмитрий Медведев отметил, что необходимо не забывать о преступных призывах и готовиться к возмездию, вне зависимости от того, какой нации, веры или гражданства придерживаются те, кто их совершает.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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